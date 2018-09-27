Рубль сильный благодаря ряду положительных драйверов

Москва, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, пара USDRUB торгуется вблизи отметки 65,65 руб./доллар. За последние две недели национальная валюта существенно укрепилась благодаря ряду положительных драйверов: решению ЦБ РФ повысить ключевую ставку впервые с 2014 года до 7,5%, решительно растущему в цене рынку нефти, приостановке закупки иностранной валюты Центробанком для Минфина в рамках валютного правила. Локальную поддержку также оказывает пик налоговых выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

«После отказа Банка России от скупки валюты на открытом рынке можно предполагать восстановление корреляции российского рубля с ценами на черное золото, поэтому несмотря на новые санкции со стороны Вашингтона, рубль продолжил уверенный рост с начала недели», — напомнил эксперт.

Рынок нефти в свою очередь превысил предыдущие максимальные ценовые значения, достигнутые в мае. Бочка североморской смеси Brent в моменте достигала уровня в $82 на торгах 26 сентября. Есть вероятность, что позитив на нефтяном рынке может иметь ограниченный характер вплоть до диапазона цен в $76,50 — 77.

«Пара USDRUB сможет нащупать «локальное дно» вблизи текущих цен и сегодняшний день (27 сентября) может стать отправной точкой для роста доллара, учитывая статистику по ВВП США за II квартал, релиз которой назначен на 27 сентября на 15:30 мск и завершение налогового периода. Первой целью коррекции выступит уровень в 66.75 — 67.13. Торги завершающейся недели не должны отличиться большими потрясениями для рубля, поэтому диапазон цен 65,60 — 66,60 должен ограничивать волатильность до закрытия. торгов 28 сентября», — считает Кузьмин.

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