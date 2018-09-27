Потенциал укрепления рубля практически исчерпан

Москва, , 12:23 — REGNUM Несмотря на то, что котировки нефтяных фьючерсов на сорт марки Brent находятся на максимумах этого года $81,6 за баррель, потенциал для дальнейшего укрепления рубля практически исчерпан. Продолжающееся две недели подряд рост национальной валюты приближается к логическому завершению. На этот факт указывают несколько обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Прежде всего, завершается налоговый период, и предложения валюты на внутреннем рынке от экспортёров значительно снизилось. В тоже время увеличивается спрос на валюту со стороны иностранных инвесторов продолжающих своё бегство из российского госдолга. По данным Банка России в сентябре иностранцами было выведено из ОФЗ порядка 114 млрд рублей. Доля иностранных инвесторов сократилась до минимума с 2014 года.

«Котировки USD/RUB на открытии торгов 27 сентября стабилизировались на уровне 65,80, однако драйверов для дальнейшего укрепления рубля пока нет. Вероятнее всего до конца текущей недели можно будет увидеть краткосрочное ослабление рубля к ближайшему уровню в 66 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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