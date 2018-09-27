Законопроект о рыбалке и промысле внесен в Госдуму

Москва, , 10:42 — REGNUM Законопроект о любительском рыболовстве внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Кроме норм, касающихся любительской рыбалки, законопроект предусматривает продление срока действия договоров на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по договорам, заключенным в 2008 году и заканчивающим свое действие со 2 по 10 декабря 2018 года.

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Предусматривается продление срока действия договоров таких пользователей до 31 декабря 2018 года включительно.

Ранее крупнейшие рыбацкие объединения обращались к Николаеву с просьбой в возможно короткий срок решить эту проблему законодательно.

«В этот период ведется массовый промысел минтая, трески, сельди, недолов может составить 180 тыс. тонн. Если не урегулировать этот вопрос, то финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 20 млрд рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 18 млрд рублей. Разрабатывая проект закона, мы учли мнения профессионального сообщества. Многие их предложения легли в основу документа», — заявил Николаев.

Принятие закона позволит не допустить парализации промысла лососёвых в 2019 году, а также снижения добычи сельди в ноябре — декабре 2018 года.

«Принятие законопроекта только в 2018 году позволит обеспечить поставки на внутренний рынок свыше 80 тыс. тонн сельди — 1/5 от общего объёма российского рынка ‑ и свыше 70 тыс. тонн минтая — ¼ от общего объёма российского рынка», — пояснил парламентарий.

Инициатива предлагает пересмотреть и основные положения статьи 24 Закона о рыболовстве при соблюдении основного принципа о рациональном использовании водных биоресурсов.

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