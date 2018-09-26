Законопроект о сроках договоров по квотам на вылов рыбы вносится в Госдуму

Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект, уточняющий порядок утверждения квот на вылов биоресурсов, намерены внести в Госдуму 26 сентября депутаты во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

В конце ноября — начале декабря 2018 года истекает срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства, промышленного рыболовства, за исключением промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, заключенных в ноябре — декабре 2008 года.

Однако в связи с особенностями порядка утверждения Росрыболовством распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов на очередной год указанные пользователи приступили к фактической реализации права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по таким договорам только с 1 января 2009 года.

«Таким образом, сроки предоставления права пользователей на добычу (вылов) фактически сокращены на один месяц, что окажет существенное влияние на сокращение общих объемов добычи (вылова) ресурса по итогам года», — отмечают авторы.

Для устранения возникшего ограничения прав пользователей на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по договорам, заключенным в 2008 году, законопроектом предусматриваются соответствующие изменения в статьи 57 и 59 закона о рыболовстве, в соответствии с которым срок действия указанных договоров считается продленным до 31 декабря 2018 года включительно, в случае отсутствия отказа лица от такого права.

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