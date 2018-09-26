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Средний лимит по кредитным картам в РФ сократился на 14,6%

Экономика

В России снизился средний лимит по кредитным картам

Средний лимит по кредитным картам в РФ сократился на 14,6%
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Кредитные карты

Москва, 26 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  В январе-августе текущего года в Российской Федерации средний размер лимита по кредитным картам составил 47,1 тыс. рублей, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14,6%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные 4,1 тыс. кредиторов.

«В январе-августе средний размер лимита по кредитным картам сократился на 14,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средний размер лимита по кредитным картам в стране в январе-августе 2017 года составлял 55,1 тыс. рублей.

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