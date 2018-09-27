Управляющий отчитается: кредиторам экс-главы «Татфондбанка» объявлен сбор

Казань, , 05:56 — REGNUM Финансовый управляющий экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина назначил первое после объявления его банкротом собрание кредиторов. Оно состоится 10 октября 2018 года в Казани. В повестке всего три вопроса — отчет управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств должника, утверждение источника финансирования оценки имущества и имущественных прав, не имеющих залога, и утверждение источника финансирования организации и проведения торгов по продаже имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный орган, требования которых были предъявлены в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года и включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов», — отмечается в сообщении управляющего экс-банкира Елены Рогожкиной.

Среди основных кредиторов и инициатор банкротства Роберта Мусина — конкурсный управляющий «Татфондбанка» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В списке кредиторов — банкрот «ИнтехБанк», ПАО АКБ «АК БАРС» и обанкротившееся ООО «Аида и Д».

Напомним, ТФБ подал иск с требованием признать Роберта Мусина банкротом в августе 2017 года. В феврале 2018 года в отношении бывшего банкира ввели процедуру реструктуризации задолженности, сумма претензий кредиторов к тому моменту превысила 1,5 млрд рублей. Больше всех ходатайств подал ТФБ и они не все до конца рассмотрены. Например, 7 ноября 2018 года суд рассмотрит два из них — на сумму 305 668 500 рублей и 419 926 446,81 рубля.

С июля 2018 года в отношении Роберта Мусина введена процедура реализации принадлежащего ему имущества, в числе которого доли в десятке компаний, земельные участки и прочее. Одновременно с этим ТФБ, как кредитор, пытается оспорить три сделки, совершенные Мусиным — заключение брачного договора с супругой в июне 2018 года, дарение родственникам дорогостоящих апартаментов в Казани площадью свыше 520 кв. м и дарение 5/9 долей общей долевой собственности на гараж в Казани, оформленное 30 мая 2016 года. Ходатайства пока не рассмотрены.

Читайте также: Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор

А также: Подарок: шикарные апартаменты экс-главы «Татфондбанка» нашлись у родни

В число кредиторов бывшего банкира также пытаются попасть две компании, в которых ему принадлежат 100% доли — ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия», утверждающие, что еще в 2016 году Роберт Мусин получил от них займы на общую сумму более 115 млн рублей. Притязания рассмотрят в октябре.

Читайте также: Странности дела о банкротстве экс-главы «Татфондбанка»: сам себе задолжал?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые трудности у ТФБ возникли в декабре 2016 года, и в середине декабря ЦБ РФ ввело в банке временную администрацию. Спасти банк, где на тот момент доля республики была более 40%, не удалось — в марте 2017 года его лишили лицензии, а в апреле обанкротили. На август 2018 года долги перед свыше 18 тыс. кредиторами банка превышают 158 млрд рублей. Роберт Мусин помимо того, что стал банкротом как физлицо, проходит фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превысил 50 млрд рублей. Сам экс-банкир, проведя почти весь 2017 год в СИЗО, отпущен под домашний арест. За время ареста Роберт Мусин, являющийся к тому же депутатом Госсовета РТ, заработал 8,9 млн рублей.

Читайте также: Депутат в СИЗО, а доход идёт: экс-глава «Татфондбанка» заработал 8,9 млн