Ипотечную госкорпорацию Кирова, признанную банкротом, «атакуют» кредиторы

Киров, , 05:22 — REGNUM Список кредиторов созданного правительством Кировской области в 2003 году АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», объявленного банкротом 21 сентября 2018 года, может увеличиться. На 26 ноября 2018 года назначено рассмотрение претензий налоговой службы и ООО «Гражданремстрой», которое также требовало банкротства корпорации. Срок конкурсного производства корпорации продлится год — до 19 сентября 2018 года, решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, госкорпорация на сегодня выступает не только как оператор по выдаче государственной ипотеки, но и строит жильё в регионе. Банкротства АО в 2018 году потребовали сразу две компании — московский «Объединенный резервный банк», подавший иск 1 марта с претензиями на более чем 116 млн рублей, и кировское ООО «Гражданремстрой».

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21 сентября 2018 года решением суда АО признали несостоятельным (банкротом) и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на один год. Корпорацию будут банкротить с учётом особенностей банкротства застройщиков. Конкурсным управляющим утвреждён Сергей Яровиков (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»). Банк вошёл в состав четвертой очереди кредиторов с 45 млн рублей долга, 4 886 302 рубля 10 копеек процентов за пользование кредитом и 20 321 101 рублем 98 копейками неустойки, обеспеченной залогом. Следующее заседание суда по отчету конкурсного управляющего назначено на 19 сентября 2019 года.

26 ноября 2018 года суд рассмотрит претензии первых кредиторов — ООО «Гражданремстрой» (сумма претензий — 23 648 295,17 рубля) и ИФНС по г. Кирову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года в Арбитражном суде Кировской области также продолжат рассмотрение иска министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, которое требует вернуть области внесённые в уставный капитал АО «под влиянием заблуждения» земельный участок в Кирове, здание поликлиники и здание областного кардиологического диспансера.

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