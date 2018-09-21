Кировские власти внесли в уставной капитал АО кардиодиспансер...случайно?

Киров, , 11:38 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области сегодня, 21 сентября 2018 года, начнёт рассматривать необычное дело. Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области требует признать недействительной сделку по передаче в уставной капитал АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» земельного участка, здания поликлиники, здания областного кардиологического диспансера в Кирове. Истец ссылается на то, что сделка была совершена «под влиянием заблуждения». Между тем 21 сентября 2018 года корпорацию-ответчика, где доля государства составляет 100%, Арбитражный суд области по иску московского банка признал банкротом и ввёл в отношении неё конкурсное производство. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, к АО ранее был подан иск с требование признать его банкротом. Истцом выступил АО «Объединенный резервный банк», выставившее претензии более чем на 116,051 млн рублей. Аналогичные требования о банкротстве выставило и ООО «Гражданремстрой». 21 сентября 2018 года суд рассмотрел обоснованность претензий московского банка и вынес решение — «признать банкротом» и «ввести конкурсное производство».

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Иск об истребовании недвижимости был подан министерством 17 июля 2018 года. АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», выступающее в деле ответчиком, было создано областным правительством в 2003 году и является компанией с 100%-ным госучастием.

Арбитражный суд Кировской области иск министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области «о признании недействительной сделки по передаче земельного участка с кадастровым номером 43:40:000290:819, здания поликлиники лечебно-профилактическое с кадастровым номером 43:40:000290:790, здания областного кардиологического диспансера с кадастровым номером 43:40:000290:789, расположенных по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 82 в уставной капитал АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», как совершенную под влиянием заблуждения, недействительной» начнёт рассматривать также сегодня, 21 сентября 2018 года. Истец помимо признания сделки недействительной требует применить последствия этого — передать в казну Кировской области все три перечисленных объекта недвижимости.

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок расположен на улице Преображенская. Его кадастровая стоимость — 6 140 950,1 рубля, площадь — 3 778 кв. м. Разрешенное использование — «многоквартирные секционные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе встроенно-пристроенными автостоянками».