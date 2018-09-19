Мир или банкротство? В Кирове решают судьбу ипотечной госкорпорации

Киров, , 13:09 — REGNUM АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»), созданное правительством Кировской области в 2003 году, пытается обанкротить московский банк. Рассмотреть обоснованность претензий не могут с марта 2018 года. Если заседание в очередной раз не будет отложено, судьбу корпорации, которая выдает государственную ипотеку участникам различных программ, а также строит доступное жилье, рассмотрят 21 сентября 2018 года. Ответчик планирует заключить мировое соглашение, именно в связи с этими планами в последний раз и было отложено заседание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО было создано правительством Кировской области. Уставный капитал — 851 394 453 рубля. С 22 августа 2018 года гендиректором является Владимир Епанешников. Единственным акционером компании является Кировская область в лице министерства государственного имущества региона. АО состоит в НП «Объединение ипотечных компаний» и Ассоциации ипотечных компаний.

«Ипотечная корпорация не только выдает государственную ипотеку, но и строит доступное и качественное жилье», — отмечается на официальном сайте компании.

Иск от АО «Объединенный резервный банк» был подан к корпорации 1 марта 2018 года, сумма претензий составила 116 051 738,33 рубля. Позднее с аналогичными требованиями в дело вступило кировское ООО «Гражданремстрой».

Иными лицами в процессе участвуют Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области, налоговая служба, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, министерство строительства Кировской области. 18 сентября 2018 года ИФНС по городу Кирову заявила ходатайство о вступлении в дело о банкротстве, оно пока не рассмотрено.

Суд в конце июля 2018 года отклонил ходатайство истца об ускорении рассмотрения дела, ссылавшегося «на длительный период до проведения следующего судебного заседания, неоднократные отложения судебного заседания«.В качестве обоснования судья отметил, что слушания откладывались по уважительным причинам — «по ходатайству должника для урегулирования вопросов, в том числе порасторжению договоров на участие в долевом строительстве, а также возможностиурегулирования спора», «для проверки соответствия предложенной заявителем кандидатуры арбитражного управляющего требованиям норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о банкротстве застройщиков», «по ходатайству Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области».

А в последний раз — на 21 сентября 2018 года оно отложено «по ходатайству должника». Он готовил и согласовывал мировое соглашение с заявителем.

«Ходатайство мотивировано наличием проекта мирового соглашения, по которому должник после вынесения судебного акта по делу А28−3688/2018 в отношении субсидиарного ответчика обязуется направить в арбитражный суд в рамках названного дела заявление о смене кредитора (АО «К.Р.И.К.») в пользу заявителя (АО «ОРБАНК»)», — отмечалось в материалах суда.

Дело, о котором в последнем ходатайстве ведёт речь корпорация, рассмотрено в конце августа 2018 года, в нём речь шла о взыскании 202 542 124 рублей 93 копеек. Истцом в нём выступает АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», а ответчиком — министерство энергетики и ЖКХ Кировской области. Решение было вынесено в пользу истца, средств, в случае выплаты должником, будет достаточно для покрытия требований банка, выступившего с банкротным иском. Министерство будет вынуждено оплатить долги «дочки» — областного казенного предприятия «Управление по обеспечению топливом», если у той будет недостаточно имущества для покрытия задолженности.

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