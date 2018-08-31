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Средняя ипотечная ставка в рублях выросла впервые с начала года

Экономика

Минимум наблюдался в июне

Москва, 31 августа 2018, 03:07 — REGNUM  Средняя ипотечная ставка в рублях выросла в июле впервые с начала года, сообщили в Банке России.

Уточняется, что с января она выросла до 9,57% в июле. Минимум в 9,48% наблюдался в июне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Национальном бюро кредитных историй заявили, что в стране с начала года вырос средний размер ипотечного кредита: до 2,16 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ в среднем берут «на ипотеку» более 2 млн рублей — НБКИ

Читайте развитие сюжета: Назван объем ипотечных кредитов с начала года

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Ипотечное кредитование
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