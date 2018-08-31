Средняя ипотечная ставка в рублях выросла впервые с начала года

Москва, , 03:07 — REGNUM Средняя ипотечная ставка в рублях выросла в июле впервые с начала года, сообщили в Банке России.

Уточняется, что с января она выросла до 9,57% в июле. Минимум в 9,48% наблюдался в июне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Национальном бюро кредитных историй заявили, что в стране с начала года вырос средний размер ипотечного кредита: до 2,16 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ в среднем берут «на ипотеку» более 2 млн рублей — НБКИ

Читайте развитие сюжета: Назван объем ипотечных кредитов с начала года