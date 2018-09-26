Учителя или трамваи? В Орловском горсовете решают, что важнее

Орел, , 14:20 — REGNUM Администрация Орла выделила 100 млн рублей на выплаты заработной платы учителям городских школ. Деньги предлагается выделить за счет перераспределения других статей бюджета города. Об этом 26 сентября шла речь на заседании бюджетного комитета Орловского горсовета.

По информации «Орелграда», против поправок выступил депутат и по совместительству директор МУП ТТП Александр Коровин: его возмутило, что ТТП до сих пор не перечислены выделенные ранее 20 млн рублей. При этом долги предприятия уже превысили 200 млн, в сентябре со счета приставами было снято 20 млн рублей.

«Завтра будет уголовное дело и скандал на всю Россию! А я укажу, кто на самом деле виноват», — цитируют «Орловские новости» Коровина, который в очередной раз пригрозил отставкой.

Замглавы администрации города Олег Минкин попытался успокоить Коровина, пообещав, что проблемы предприятия донесут до губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орловский горсовет одобрил предложение мэрии о получении кредита в 102 млн рублей: кредит, как заверил тогда представитель администрации города, позволит образовательным учреждениям города разблокировать к новому учебному году счета и достойно подготовить свои учреждения к 1 сентября.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» сегодня — единственный транспортный МУП в Орле, является хронически убыточным. Другой транспортный МУП, ПАТП-1, был признан банкротом в ноябре 2017 года.