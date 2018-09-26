«Энергомаш» отправил в КНР макеты двигателей РД для показа на Airshow China

Москва, , 13:57 — REGNUM Три макета самого мощного в мире ракетного двигателя РД будут представлены на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018, которой пройдет в Китае в ноябре. С этой целью модели были переданы транспортной компании, которая доставит их в КНР, сообщает 26 сентября пресс-служба научно-производственного объединения «Энергомаш».

На стенде предприятия будут показаны ракетный двигатель РД-171, уникальный маршевый двигатель РД-191, разработанный для ракеты-носителя «Ангара», ракетный двигатель РД-276 для космических грузовиков — ракет-носителей «Протон».

Начальник отдела рекламно-выставочной деятельности НПО «Энергомаш» Светлана Колинова сообщила, что переданные выставочные макеты выполнены из высококачественных материалов с высокой степенью деталировки, позволяющей посетителям выставки составить представление о принципе работы жидкостного ракетного двигателя, его эксплуатационно-технических характеристиках.

Также на стенде предприятия будут представлены модели двигателей РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах-носителях «Атлас» и «Антарес».

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

Салон Airshow China 2018 пройдет с 6 по 11 ноября в китайском городе Чжухай.

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