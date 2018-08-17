НПО Энергомаш завершит переоборудование цехов до конца года

Химки, Московская область, , 16:08 — REGNUM НПО Энергомаш обновит техническое вооружение цеха покрытий, механосборочного и литейного цехов до конца года, с этой целью уже приобретено 20 единиц нового оборудования, сообщает 17 августа пресс-служба объединения.

Как пояснил начальник механосборочного цеха Вадим Троицкий, новые токарно-револьверные станки существенно упростили процесс выполнения работ и снизили временные затраты на операции.

В цехе покрытий в этом году появился энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр, который помогает существенно ускорить процесс проведения экспресс-анализов и более точно определять примеси в растворах.

Модернизация литейного цеха коснулась мостового однобалочного крана на обрубном участке и замены пассажирского лифта в корпусе № 2.

Отмечается, что работа по замене устаревшего оборудования на новое проводится в рамках реализации Плана технического развития предприятия в 2018 году.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

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