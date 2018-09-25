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Нефть вполне может нарушить целостность уровня $81

Экономика

… и уже в ближайшее время

Нефть вполне может нарушить целостность уровня $81
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 25 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  В начале новой недели котировки черного золота продемонстрировали резкий рост, уверенно превысив барьер $80 по сорту Brent и приблизившись к следующему уровню $81. С учетом открытия гэпом, по итогам торговых суток баррель нефти существенно подорожал (на более чем 250 пунктов), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Предлогом для столь активных покупок послужили неожиданно благоприятные итоги заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, который не только не стал увеличивать добычу, но и заговорил о потенциальном возврате к ограничениям в будущем году, если потребуется. Судя по всему, саудиты решили не идти на поводу у Трампа, который требует от картеля снижения цен, а сам их поднимает своими санкциями против Ирана», — пояснил эксперт.

Сокращение буровой активности в США и относительно слабый доллар тоже сыграли свою роль в возобновлении роста Brent. И, конечно, уже набивший оскомину Иран, который готовится к американским санкциям. Причем в последнее время усиливаются опасения того, что последствия этих санкций на самом деле могут оказаться более масштабными, чем предполагалось. В этом случае странам картеля и их союзникам все же придется нарастить производство, чтобы избежать дефицита предложения.

«С технической точки зрения после такого уверенного пробоя уровня $80, Нефть марки Brent вполне может нарушить целостность уровня $81 и уже в ближайшее время. Дополнительным фактором поддержки может стать отчет API, если отразит приличное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США», — полагает Мащенко.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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