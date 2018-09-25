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Нефти открыта дорога к уровням $82-83

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 25 сентября

Нефти открыта дорога к уровням $82-83
Иллюстрация: Abnews.ru
Нефть

Москва, 25 сентября 2018, 07:14 — REGNUM  На торгах биржи ICE 24 сентября нефть североморской смеси Brent резко подорожала. К вечеру баррель Brent вырос в цене на 2,9% до $81,03. Цена нефти легко и стремительно преодолела важный уровень сопротивления в $80 за баррель и смогла закрепиться значительно выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рынок успешно отыграл позитивные итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября. Кроме того, вышедшее в новостном агентстве Bloomberg сообщение о том, что ведущие нефтяные трейдеры мира предсказывают до конца года достижение ценой на нефть Brent уровня в $100 за баррель активизировало биржевых «быков».

На это, сообщает Bloomberg, могут повлиять санкции против Ирана, вступающие в полную силу в ноябре. Цене Brent сейчас открыта дорога на уровень $82−83 за баррель. Исходя из технических и фундаментальных факторов, сегодня, 25 сентября, баррель Brent будет торговаться опять в новом коридоре, уже на отметках в $80−82 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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