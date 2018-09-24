Еврокомиссия потребовала от Британии вернуть €2,7 млрд в бюджет ЕС

Брюссель, , 15:38 — REGNUM Европейская комиссия потребовала от Великобритании вернуть в европейский бюджет порядка €2,7 млрд, недополученных от сбора таможенных пошлин на товары из Китая, сообщается на официальной странице ЕК в Twitter.

С соответствующей инициативой о взыскании выступил еврокомиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер. Дефицит образовался за период с ноября 2011 года по октябрь 2017 года, считает он.

Вместе с тем Лондон нарушил европейское законодательство по НДС, это привело к дополнительным потерям общеевропейского бюджета. В случае, если Соединенное Королевство не вернет необходимую сумму, дело будет передано в суд.

Напомним, 29 марта 2019 года Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз, однако до сих пор в переговорном процессе наблюдаются сложности относительно согласования условий мирного размежевания.

Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на «жестком» размежевании, что предполагает создание преград для миграции и товаров, в том числе и для Ирландии. Брюссель требует «мягкого» Brexit.

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