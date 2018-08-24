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Великобритания планирует выделить 3 млрд фунтов на случай «жесткого Brexit»

Политика

В дополнение к 700 млн выделенных ранее

Лондон, 24 августа 2018, 03:22 — REGNUM  Великобритания планирует выделить 3 млрд фунтов стерлингов из бюджета на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки, заявил британский министр по делам Brexit Доминик Рааб в своем официальном заявлении.

«В первую очередь, все это требует денег. Поэтому согласовано выделение еще 3 млрд фунтов стерлинов из бюджета, в дополнение к 700 млн выделенных ранее», — заявил он.

Он также подчеркнул, что Великобритания должна готовиться к выходу из состава ЕС, и не важно, будет ли заключена сделка с Брюсселем или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб заявил, что Соединенному Королевству удастся достигнуть выгодной сделки с Евросоюзом.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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