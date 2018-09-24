Понедельник, 24 Сентября 2018 года
15:55:00 МСК

Ростовская область сократила объём запаса зерна

Экономика

За год показатель снизился на 21,4%

Ростов-на-Дону, 24 сентября 2018, 14:58 — REGNUM  В Ростовской области к началу сентября 2018 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось почти 3,9 млн тонн зерна, что на 21,4% меньше по сравнению с 1 сентября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В частности, специалисты отмечают снижение запасов в сельскохозяйственных организациях — на 759,1 тыс. тонн (27,8%) и в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 305,5 тыс. тонн (на 13,7%).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область не снижает экспортные поставки зерна и продуктов его переработки, несмотря на то, что донские аграрии собрали в текущем году зерна меньше, чем в предыдущие годы, — 10 млн 115 тыс. тонн ранних зерновых. С учётом уборки поздних культур урожай может вырасти до 11 млн тонн. В 2016 году селяне намолотили 10,5 млн тонн зерновых, в 2017 — 13,5 млн тонн.

Читайте также: Экспорт зерна из Ростовской области с начала года превысил 12 млн тонн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Урожай
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить