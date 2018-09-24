Ростовская область сократила объём запаса зерна

Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM В Ростовской области к началу сентября 2018 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось почти 3,9 млн тонн зерна, что на 21,4% меньше по сравнению с 1 сентября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В частности, специалисты отмечают снижение запасов в сельскохозяйственных организациях — на 759,1 тыс. тонн (27,8%) и в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 305,5 тыс. тонн (на 13,7%).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область не снижает экспортные поставки зерна и продуктов его переработки, несмотря на то, что донские аграрии собрали в текущем году зерна меньше, чем в предыдущие годы, — 10 млн 115 тыс. тонн ранних зерновых. С учётом уборки поздних культур урожай может вырасти до 11 млн тонн. В 2016 году селяне намолотили 10,5 млн тонн зерновых, в 2017 — 13,5 млн тонн.

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