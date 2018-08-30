Экспорт зерна из Ростовской области с начала года превысил 12 млн тонн

Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Ростовская область не снижает экспортные поставки зерна и продуктов его переработки — основного экспортного продукта Донской земли. С начала 2018 года отгружено свыше 12 млн тонн зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

«Ростовская область сегодня лидирует в России по объёму экспорта зерновых и является лидером по темпам экспортного развития. С начала года экспорт донского зерна и продуктов его переработки превысил 12 млн тонн», — отметил глава региона Василий Голубев.

Ранее в интервью изданию «Вестник АПК» первый заместитель губернатора Виктор Гончаров сообщал, что в 2016 году отгрузка зерновых и масличных культур, включая продукты их переработки, с территории Ростовской области составила 13,3 млн тонн. Этот показатель на 11,3% превысил данные за 2015 год. По его словам, донское зерно экспортируется в 46 стран. Среди них — Турция, Индонезия, Израиль, Египет, Нигерия, Иран, Саудовская Аравия.

В 2017 году из Донского региона на экспорт ушло около 18 млн тонн зерна.

В пресс-службе губернатора уточнили, что под урожай 2019 года озимыми планируется засеять 2,5 млн гектаров. В некоторых районах посевная кампания стартовала сразу же после завершения уборки.

ИА REGNUM напоминает, что труженики донского села в текущем году, несмотря на засуху, собрали 10 млн 115 тыс. тонн ранних зерновых. С учётом уборки поздних культур урожай может вырасти до 11 млн тонн.

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