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В Хабаровском крае запустят новый лесоперерабатывающий комплекс

Экономика

Производственный старт запланирован на март 2019 года

Советская Гавань, Хабаровский край, 24 сентября 2018, 12:04 — REGNUM  Первым проектом на территории свободного порта Владивосток — Советская Гавань станет лесоперерабатывающий комплекс с объемом инвестиций 70 млн рублей, сообщает 24 сентября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Отмечается, что производство будет размещено в поселке Майском Хабаровского края. Оно позволит создать 76 рабочих мест. Инвестором выступила компания «Гаваньлеспром». Кроме переработки леса, предприятие намерено освоить производство топливных гранул и брикетов из отходов производства.

Выпуск продукции будет осуществляться с использованием отечественного оборудования. Производственный старт запланирован на март следующего года, а на полную мощность планируется выйти в октябре 2019 года — после завершения работ по монтажу оборудования в цехе по производству топливных гранул.

В КРДВ напомнили, что режим территории свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года. Он предполагает особые преференции в таможенном, налоговом, инвестиционном и смежном регулировании.

Ранее экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина о создании нацпрограммы развития Дальнего Востока, сообщал, что наполнение программы не должно заканчиваться перечнем объектов строительства.

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Свободные порты Дальнего Востока
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