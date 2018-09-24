Повышение стоимости проезда в Новосибирске — чья игра и кому выгода

Анна Алябьева, , 09:45 — REGNUM

Власти Новосибирской области завели разговор о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в ближайшее время. Это, конечно же, вызвало недовольство жителей региона и в первую очередь города Новосибирска. С другой стороны, в обсуждение вопроса активно включились перевозчики. Они уже давно просят согласовать рост цен на проезд, аргументируя это тем, что стоимость топлива растёт, а их услуг — нет, и это в конечном итоге может привести к уходу некоторых перевозчиков с маршрутов.

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С ними отчасти согласился губернатор региона Андрей Травников. Он на прошлой неделе сделал заявление о том, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются», что это «может привести либо к банкротству предприятий-перевозчиков, либо к скачкообразному повышению цены проезда».

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Но можно ли рассчитать «справедливый» процент роста цены на проезд?

Кандидат технических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Вячеслав Маркелов считает, чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько моментов. Во-первых, то, что интересы пассажира и перевозчика в сфере городских пассажирских перевозок не совпадают. Каждая из сторон в вопросе, сколько должен стоить проезд, находит аргументы в свою пользу. Для того, чтобы понять, кто прав и как быть, нужно разобраться, что представляет собой сегодня городской транспорт.

«Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры города. Он обеспечивает нашу потребность в городских, пригородных перевозках. Его надёжная и эффективная работа для города является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности. Не утихают дискуссии о том, является ли городской пассажирский транспорт «рыночным» субъектом или это «социальное» явление. Согласно первой точке зрения, он (транспорт) представляет собой сферу рыночных отношений, область взаимодействия пассажиров как потребителей транспортных услуг и субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности, в том числе и муниципальной, обеспечивающих перевозку жителей города. С другой стороны, мы, жители, склонны считать его элементом социальной инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность города. В этом смысле задача городского пассажирского транспорта состоит в обеспечении максимальной доступности всей территории города для нас, его жителей. Такое «нерыночное» или социальное понимание пассажирского транспорта ставит его в наших глазах на один уровень, например, с дорожным или коммунальным хозяйством города, то есть сферами традиционной ответственности муниципалитета», — отмечает Маркелов.

По мнению эксперта, именно отсюда и идут два взгляда о возможном участии государства (муниципалитета) в организации городских перевозок. Первый предполагает бесплатное пользование городским транспортом при его содержании за счёт некоего «транспортного налога». Второй, менее радикальный, предполагает различные меры поддержки перевозчиков. Так, например, в свое время в Торгово-промышленной палате РФ предложили освободить предприятия городского общественного транспорта от уплаты дополнительного тарифа по страховым взносам в размере 6% от фонда оплаты труда водителей.

Очевидно, говорит Вячеслав Маркелов, что сегодня при формировании тарифа используется затратный способ. При этом потребители не знают правил «игры».

"Насколько это правильно в такой деликатной сфере, затрагивающей интересы многих горожан, сказать сложно. Наверное, для населения более справедлив социальный подход ценообразования, который подразумевает под собой цену, приемлемую для людей, которая не будет для них серьёзной нагрузкой, ведь мы много говорим о популяризации общественного транспорта. То есть здесь нужно делать проезд максимально доступным», — отмечает он.

Для того чтобы качественно обеспечить жителей транспортными услугами, специалисты предлагают: 1) определить платежеспособный спрос населения на услуги городского пассажирского транспорта путём установления доли транспортных расходов в среднемесячном доходе жителей области; 2) определить среднемесячный доход как средневзвешенную величину по удельному весу распределения жителей по доходам, то есть не принимаются в расчёт работники, получающие очень низкие и очень высокие доходы; 3) рассчитать максимальный уровень тарифа, превышение которого отрицательно отразится на социальном положении населения. Для этого затраты на транспортные услуги (доля транспортных расходов, умноженная на среднемесячный доход) делятся на среднее количество поездок в месяц.

«При повышении пассажирских тарифов нельзя не учитывать влияние этого повышения на процессы снижения уровня жизни населения и инфляцию. Установление экономически обоснованных тарифов, с одной стороны, должно приносить перевозчикам (транспортным предприятиям) прибыль, а с другой — обеспечить доступность общественного транспорта для всех слоёв населения и не ухудшать благосостояние жителей. Иными словами, экономически обоснованные тарифы должны отражать как интересы пассажиров, так и транспортных предприятий и организаций (перевозчиков)», — подчёркивает эксперт.

Каким будет повышение на этот раз, пока неизвестно. Есть только предварительные цифры, которые ранее озвучили чиновники. В начале сентября заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин отмечал, что цена на билет в общественном транспорте может вырасти на несколько рублей, и подчёркивал, что тариф должен быть дифференцированным — цена за наличный проезд в размере 24 рублей, а за безналичный — 21 рубль.

Сегодня плата за проезд в новосибирском метрополитене составляет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

Ранее в марте перевозчики просили установить тариф в 26,4 рублей за проезд в трамваях и троллейбусах и 27,9 рублей — в метро, то есть увеличить его на 47% и 40% соответственно.

По итогам работы пассажирского транспорта за первое полугодие 2018 года муниципалитет подготовил пакет документов, который в октябре будет передан в региональный департамент по тарифам. И власти, и перевозчики уверены — тариф нужно поднимать в этом году, потому что в последний раз рост был в феврале 2015-го.

В то же время чиновники не отрицают, что цена на проезд может вырасти в ближайшее время дважды — в ноябре 2018 года и в январе 2019 года.

По данным же Новосибирскстата, потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остаются без изменений в течение последних девяти недель. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области в январе — июне 2018 года составила 34 570 рублей, по Сибири — 36 737 рублей. Индекс потребительских цен в августе 2018 года к декабрю 2017 года составил 101,9%. Реальные располагаемые денежные доходы за январь — июль 2018 года к январю — июлю 2017 года снизились на 1,1%.

Отметим, что на 158 действующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Новосибирске работает 139 трамваев, 271 троллейбус, 106 автобусов и 1315 единиц немуниципального транспорта (490 автобусов большого класса, 154 автобуса среднего и малого классов, 671 автобус малого и особо малого классов).

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