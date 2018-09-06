Власти Новосибирска заговорили о необходимости повышения тарифа на проезд

Новосибирск, , 06:25 — REGNUM Новосибирские власти вновь заговорили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Вопрос планируют решить уже в ноябре, а само повышение цен на проезд скорее всего будет с января 2019 года. Об этом заявил председатель комиссии совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, аргументировав, что «предприятия наши муниципальные просто заваливаются — и ГЭТ, и ПАТП-4».

«Это может быть и раньше, но будет зависеть от губернатора, департамента по тарифам Новосибирской области. Конечно, муниципалитету хотелось бы, чтобы это было хотя бы в ноябре. Я думаю, что инерция будет такая, что, скорее всего, с января», — цитирует Новосибирский городской сайт Кудинова.

По словам, заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина, цена на билет в общественном транспорте может вырасти на несколько рублей, при этом, по его мнению, тариф должен быть дифференцированным — цена за наличный проезд в размере 24 рублей, а за безналичный — 21 рубль.

Отметим, что ещё в начале марта 2018 года перевозчики просили установить тариф в 26,4 рублей за проезд в трамваях и троллейбусах и 27,9 рублей — в метро (увеличение на 47% и 40% соответственно).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня плата за проезд в новосибирском метро составляет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в мэрии Новосибирска не смогли ответить на вопрос, будет ли в ближайшее время повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, указав, что перевозчики раз в полгода предоставляют в департамент по тарифам Новосибирской области экономическое обоснование возможности или необходимости повышения тарифов на проезд.

Сегодня почти на 158 действующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок работает 139 трамваев, 271 троллейбус, 106 автобусов и 1 315 единиц немуниципального транспорта (490 автобусов большого класса, 154 автобуса среднего и малого классов, 671 автобус малого и особо малого классов).

Читайте также: Мэрия Новосибирска по-тихому отменила скидку по Единой транспортной карте

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске тестируют сетевой тариф: пока не без проблем