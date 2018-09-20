Новосибирский губернатор поддержал идею повышения стоимости проезда

Новосибирск, , 13:36 — REGNUM Информация о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска губернатора Новосибирской области Андрея Травникова не удивила. Об этом он заявил на еженедельной встрече с журналистами.

«Я говорил об этом ещё весной. Абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются. Это может привести либо к банкротству предприятий-перевозчиков, либо к скачкообразному повышению цены проезда», — цитирует «Сиб.фм» Травникова, который в то же время опроверг информацию о том, что стоимость проезда может вырасти сразу на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска в скором времени могут вырасти, и, скорее всего, дважды. Об этом говорилось на заседании комитета законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Цена на проезд может вырасти в ноябре 2018 года и в начале 2019 года.

На сколько увеличиться тариф пока не сообщается, но ранее власти заявляли, что цена будет увеличена на несколько рублей. В настоящее время проезд в новосибирском метро стоит 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

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