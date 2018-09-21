Правительство Италии настаивает на дефиците бюджета

Рим, , 13:57 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в ультимативной форме поставил перед министерством экономики и финансов задачу включить в проект бюджета исполнение предвыборных обещаний, не опасаясь дефицита, сообщает Corriere della Sera в пятницу, 21 сентября.

«Делайте (бюджет — прим. ИА REGNUM ) дефицитным. Точка», — цитирует издание вице-премьера.

Как сообщалось ранее, министр экономики и финансов Джованни Триа считает необходимым сократить бюджетные расходы, чтобы не допустить чрезмерного дефицита бюджета. По правилам ЕС дефицит не должен превышать 3% ВВП, но в отношении Италии, учитывая ее значительный госдолг, действуют более жесткие рекомендации.

Ранее Ди Майо заявил, что нарушать формальных правил ЕС Италия не собирается, власти найдут способ выполнить предвыборные обещания и без этого.

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