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Правительство Италии настаивает на дефиците бюджета

Экономика

Вице-премьер Ди Майо не слушает возражений министра экономики

Рим, 21 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в ультимативной форме поставил перед министерством экономики и финансов задачу включить в проект бюджета исполнение предвыборных обещаний, не опасаясь дефицита, сообщает Corriere della Sera в пятницу, 21 сентября.

«Делайте (бюджет — прим. ИА REGNUM ) дефицитным. Точка», — цитирует издание вице-премьера.

Как сообщалось ранее, министр экономики и финансов Джованни Триа считает необходимым сократить бюджетные расходы, чтобы не допустить чрезмерного дефицита бюджета. По правилам ЕС дефицит не должен превышать 3% ВВП, но в отношении Италии, учитывая ее значительный госдолг, действуют более жесткие рекомендации.

Ранее Ди Майо заявил, что нарушать формальных правил ЕС Италия не собирается, власти найдут способ выполнить предвыборные обещания и без этого.

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Экономика Италии
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