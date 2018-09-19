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Итальянский философ: министр экономики — «троянский конь» в правительстве

Политика

«Его функция состоит в том, чтобы гарантировать, что интересы правящего класса будут уважены»

Итальянский философ: министр экономики — «троянский конь» в правительстве
Ross Burgess
Троянский конь для съёмок фильма «Троя»

Рим, 19 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа — «троянский конь» крупного бизнеса в правительстве Джузеппе Конте, заявил в интервью Affari Italiani в среду, 19 сентября, философ Диего Фузари.

По мнению Фузари, именно этим объясняется то, что Триа регулярно вставляет небольшие палки в колеса новой экономической политике правительства Джузеппе Конте и стремится не столько реализовывать программу правительства, сколько «успокаивать рынки».

«Его функция состоит в том, чтобы гарантировать, что интересы правящего класса будут уважены даже тем правительством, которое было избрано народом, а не правящим классом рыночных космополитов», — заявил философ.

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