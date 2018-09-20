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Всемирный банк одобрил выделение кредита Тунису

Экономика

Размер «помощи» составит $500 млн

Тунис, 20 сентября 2018, 23:32 — REGNUM  Всемирный банк выдаст Тунису кредит в размере $500 млн для борьбы с кризисом экономики африканской страны, 20 сентября передает агентство Reuters.

Ранее правительство Туниса уже объявило, что в начале октября планирует выпустить облигации на $1 млрд для покрытия дефицита бюджета 2018 года.

Экономика Туниса переживает тяжелые времена после «Арабской весны» 2011 года и свержения президента Бен Али. Кризис власти привел к сокращению инвестиций, упадку индустрии туризма и других отраслей экономики.

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