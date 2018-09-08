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Всемирный банк выдаст заем Танзании в размере 788 млн долларов

Политика

Всемирный банк предоставил Танзании денежный заём в размере 788 миллионов долларов США на развитие проектов в энергетической сфере и обеспечение водоснабжением отдаленных районов Танзании

Всемирный банк выдаст заем Танзании в размере 788 млн долларов
Танзания

Додома, 8 сентября 2018, 19:18 — REGNUM  Всемирный банк согласился выдать заем Танзании в размере 788 млн долларов на реализацию проектов развития, прежде всего в энергетической сфере и водоснабжении. Выступая в Дар-эс-Саламе, Генеральный секретарь Министерства финансов и бюджетного планирования Танзании Дотто Джеймс оценил договор о предоставлении займа является как взаимовыгодный.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, Дотто Джеймс также рассказал о распределении материальных средств. Министерству энергетики и, в частности, энергогенерирующей компании Танзании TANESCO будет выделено около 438 миллиардов долларов США на реализацию проекта в области электроэнергетики.

Оставшиеся средства будут затрачено на проекты в области сельского водоснабжения. По словам генерального секретаря, многие города недавно были полностью обеспечены водой, теперь же правительство Танзании ставит перед собой задачу найти средства для реализации дальнейших проектов развития в сельской местности.

По словам генерального секретаря Министерства водного хозяйства и ирригации, профессора Китила Мкумбо средства будут направлены на реализацию проектов в 17 областях по улучшению водоснабжения, развитие учреждений, занимающихся водоснабжением, а также на обеспечение школ и больниц надежными водопроводами.

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