Экономические эксперты ЕС прогнозируют проблемы из-за политики

Рим, , 15:00 — REGNUM Эксперты европейской Организации по кооперации и экономическому развитию ЕС прогнозируют возникновение экономических проблем для Евросоюза из-за «политических рисков», сообщает Rainews в четверг, 20 сентября.

Пересмотрен в сторону ухудшения и экономический прогноз евроэкономистов в отношении Италии. В 2018 году рост экономики, по мнению экспертов, составит 1,2%, а не 1,4%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2019 год остается неизменным — рост должен составить 1,1%.

Причиной замедления роста является «неуверенность» рынков в том, какие экономические решения будет принимать новое правительство Италии, полагают эксперты.

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