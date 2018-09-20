Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:33:52 МСК

Экономические эксперты ЕС прогнозируют проблемы из-за политики

Экономика

Эксперты также пересмотрели в сторону ухудшения прогноз в отношении Италии

Рим, 20 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  Эксперты европейской Организации по кооперации и экономическому развитию ЕС прогнозируют возникновение экономических проблем для Евросоюза из-за «политических рисков», сообщает Rainews в четверг, 20 сентября.

Пересмотрен в сторону ухудшения и экономический прогноз евроэкономистов в отношении Италии. В 2018 году рост экономики, по мнению экспертов, составит 1,2%, а не 1,4%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2019 год остается неизменным — рост должен составить 1,1%.

Причиной замедления роста является «неуверенность» рынков в том, какие экономические решения будет принимать новое правительство Италии, полагают эксперты.

Читайте также: Власти Италии: Ни биржи, ни рейтинги не будут определять нашу политику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить