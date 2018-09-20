Пятиуровневый пентхаус стал самой дорогой продаваемой в Москве квартирой

Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве выставлен на продажу пятиуровневый пентхаус в 1-м Неопалимовском переулке. Он является самой дорогой продаваемой квартирой в столице, его стоимость оценена почти в 7 млрд рублей. Об этом сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

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Площадь жилья, расположенного в элитном жилом комплексе «Венский дом», — почти 1,8 тыс. кв. м. Кроме привычных для квартиры спален и гостиной, здесь есть также своя винодельня с дегустационным залом, сигарная комната, тир и огромный бассейн. Владелец апартаментов уже не первый год пытается их продать, однако желающих приобрести люксовое жильё пока не нашлось.

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Цена самой дорогой квартиры в Москве равна 696 дешёвым в областиКак сообщало ИА REGNUM, самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит приблизительно 2 млрд рублей. Люксовое жильё площадью почти 4 тыс. кв. метров находится в Хамовниках.

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