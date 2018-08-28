Роскошь не для всех: названа цена самого дорого особняка в Москве

Москва, , 13:02 — REGNUM Самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит приблизительно 2 млрд рублей. Как уточнили в риелторской компании Kalinka Group, люксовое жильё находится в Хамовниках. Его площадь составляет почти 4 тыс. кв. метров.

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Для столь редкого, дорогого объекта очень сложно спрогнозировать ликвидность, — он может уйти с рынка на этапе закрытых предпродаж, а может экспонироваться годами, пока не найдет своего ценителя, говорят эксперты.

В настоящее время минимальный бюджет покупки особняков на первичном рынке столицы составляет 630 млн рублей за здание площадью порядка 600 кв. м.

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«Проектов, в составе которых есть особняки для проживания, в столице единицы: в настоящее время на разных стадиях строительной готовности находятся шесть комплексов, в которых можно приобрести отдельное жилое здание», — уточнили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, самый дорогой частный дом в Москве находится в КП «Посёлок художников» в районе Сокол. Его стоимость оценивается в 1,015 млрд рублей. Площадь резиденции, выполненной в стиле хай-тек, составляет 609 кв. м. На участке есть летняя беседка со столовой зоной и домик для охраны.

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