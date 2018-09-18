Москва даст денег на реконструкцию брянского аэропорта

Брянск, , 12:43 — REGNUM Реконструкция международного аэропорта «Брянск», по предварительным подсчетам, потребует около 1 млрд рублей. Как сообщила 18 сентября пресс-служба правительства Брянской области, после встречи губернатора Александра Богомаза и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева было принято решение о включении проекта в федеральную программу господдержки.

Пока деньги предусмотрены в региональном бюджете только на завершение работы над проектно-сметной документацией. Она будет готова в первом квартале 2019 года. В частности, в ней будут учтены усиление взлетно-посадочной полосы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, радионавигации, взлета и посадки. Все эти работы регион не сможет оплатить за свой счет. Именно поэтому правительство области попросило включить проект реконструкции в федеральные программы по развитию транспортной системы.

В правительстве области уверены, что модернизация аэропорта улучшит авиасообщение между городами России и расширит географию полетов.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Брянской области планировало провести реконструкцию аэропорта в два этапа. В частности, на втором этапе должен был быть построен новый комплекс по обслуживанию пассажиров. Тогда называлась сумма в 2,4 млрд рублей. Согласно проекту, после модернизации в сутки из аэропорта смогут вылетать 22 самолета, а в час аэропорт максимально сможет обеспечивать два вылета, пассажиропоток должен увеличиться в 10 раз — до 200 тыс. человек в год.

Отметим, что еще в 2017 году аэропорт находился на грани банкротства. Долги были и перед кредиторами, и перед налоговой. Тогда из бюджета было выделено 324 млн рублей, которые пошли на погашение задолженностей и на текущую деятельность.

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