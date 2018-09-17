В минфине США разъяснили, как работать с компаниями Дерипаски

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM В министерстве финансов США разъяснили, каким образом следует расшифровывать термин maintenance (поддержание, сохранение) из лицензий, позволяющих экономическую деятельность с компаниями, подконтрольными миллиардеру Олегу Дерипаске, до 23 октября. Это следует из заявления подразделения ведомства, отвечающего за правоприменение в сфере международных санкций США (OFAC).

В заявлении ведомства указано, что данное разъяснение касается сотрудничества с предприятиями «Русал», En+, «Евросибэнерго» и группой «ГАЗ». Минфин США уточнил, что разрешение касается сделок, необходимых для непрерывности операций в обычной практике. Однако, пишет OFAC, объем таких операций не может превышать объемы, сложившиеся до введения санкций 6 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа было принято решение, что En+ Holding Limited — дочернее общество компании En+ Group, объединяющей промышленные активы попавшего под санкции США Олега Дерипаски, — сменит юрисдикцию. Перевод компании в Россию с Кипра одобрил совет директоров En+.

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