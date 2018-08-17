Кипрская «дочка» En+ Олега Дерипаски переезжает в Россию

Москва, , 09:33 — REGNUM En+ Holding Limited — дочернее общество компании En+ Group, объединяющей промышленные активы попавшего под санкции США Олега Дерипаски, — сменит юрисдикцию. Перевод компании с Кипра в Россию принципиально одобрил совет директоров En+.

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Как уточняется в сообщении компании, решение о переводе энергохолдинга в российскую юрисдикцию было принято после вступления в силу 6 августа закона о специальных административных районах, так называемых «внутренних офшорах» (острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области). В одном из них и планируется перерегистрировать En+ Holding Limited.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о создании на двух островах в России аналогов иностранных офшоров Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении 26 июля. В специальных административных районах будут действовать особые правила для ведения бизнеса. Так, перерегистрировать компанию из другой юрисдикции на российских островах можно будет за один день, а налоги на доходы, которые компания получала за пределами РФ, можно будет не уплачивать. При этом на территории САР не могут быть зарегистрированы банки и некредитные организации.

Напомним, в апреле компанию En+ Олега Дерипаски и входящую в нее UC Rusal, а также самого предпринимателя минфин США включил в санкционный список.

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