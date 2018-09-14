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МВФ приостановил транш кредита для Аргентины

Экономика

«До тех пор, пока не будут достигнуты новые условия»

Буэнос-Айрес, 14 сентября 2018, 23:43 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) приостановил выплату транша $3 млрд в рамках кредита для Аргентины, 14 сентября передает агентство Reuters.

По словам источника агентства в МВФ, это связано с ведущимися переговорами с правительством Аргентины — транш «приостановлен до тех пор, пока не будут достигнуты новые условия».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Аргентины Маурисио Макри договорился с МВФ о предоставлении кредита в $50 млрд. Средства кредита должны были перечисляться с 2019 года, однако потребовались правительству раньше — из-за угрозы дефолта и девальвации аргентинского песо.

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