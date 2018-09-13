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В Аргентине проходят массовые демонстрации против МВФ и правительства Макри

Экономика

В предстоящие дни ожидается ещё несколько крупных маршей и митингов оппозиции

В Аргентине проходят массовые демонстрации против МВФ и правительства Макри
Иллюстрация: Diariolareforma.com.ar
Маурисио Макри

Буэнос-Айрес, 13 сентября 2018, 00:03 — REGNUM  Тысячи протестующих заблокировали центр Буэнос-Айреса в ходе акций против МВФ и экономической политики президента Маурисио Макри, 12 сентября передает агентство Reuters.

Массовый протест связан как с экономическим кризисом, до которого довел страну Макри, так и с требованиями бюджетной экономии, которые прописал стране в качестве «лекарства» Международный валютный фонд. В предстоящие дни ожидается ещё несколько крупных маршей и митингов оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне МВФ подписал соглашение с Аргентиной о выдаче кредита для борьбы с экономическим кризисом в размере $50 млрд. Правительство надеется получить средства кредита как можно скорее — высокая инфляция и падение курса национальной валюты угрожают дефолтом.

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