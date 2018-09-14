Атомные ледоколы «Лидер» построят в России

Москва, , 10:16 — REGNUM Атомные ледоколы проекта 10 510 «Лидер» будут построены в ближайшие годы на судостроительном заводе «Звезда» в Российской Федерации. Об этом, как передает ТК «Звезда», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов перед началом заседания российско-индийской межправительственной комиссии.

«Всего будет три таких ледокола (проекта 10 510 «Лидер»), — отметил Борисов. — Будет строить «Звезда».

Вице-премьер РФ добавил, что ледоколы строить «Звезда» будет в кооперации с российскими судостроителями.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что дальневосточная верфь «Звезда», скорее всего, получит заказ на строительство головного ледокола «Лидер».

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