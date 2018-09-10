Балтзавод надеется поучаствовать в строительстве ледокола «Лидер»

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Руководство Балтийского завода в Санкт-Петербурге рассчитывает на то, что мощности предприятия будут привлечены к созданию сверхмощного ледокола «Лидер», даже если само судно будет строиться на другой верфи. Как сообщает ТАСС, об этом заявил 10 сентября генеральный директор Балтзавода Алексей Кадилов.

Напомним, 8 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что заказ на строительство головного ледокола «Лидер», скорее всего, будет отдан дальневосточной верфи «Звезда». Этот же заказ хотел бы получить и Балтийский завод (входит в ОСК). К 2024−2025 годам планируется построить три таких ледокола.

«При любом решении о выборе места строительства нового атомного ледокола <…> Балтийский завод, как единственное предприятие в России, имеющее опыт и компетенции в этой области судостроения, безусловно, будет привлечен к его строительству», — сказал Алексей Кадилов.

По словам гендиректора Балтийского завода, в этом вопросе предприятие имеет поддержку со стороны Минпромторга, а также руководства Росатома, отвечающего за атомный ледокольный флот России.

Кадилов уточнил, что на Балтзаводе изготавливают, например, баки металловодной защиты и съемные блоки защиты ядерных установок для атомных ледоколов, а также гребные валы, винты и другое оборудование.

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Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В перспективе заказчик может увеличить количество ледоколов данной серии с трех до пяти.

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