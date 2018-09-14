Ураганный фактор не повлиял на стоимость нефти

Москва, , 07:19 — REGNUM На ICE 13 сентября нефть Brent значительно подешевела. Цена барреля Brent к вечеру понизилась на 1,49%, до $78,19. Ураган «Флоренс», который приближается к восточному побережью Соединенных Штатов и весьма напугал президента Трампа, 13 сентября значительно ослаб и сегодня, 14 сентября, вряд ли сможет помешать нормальному ходу нефтедобычи в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Возможно, Трамп окажется прав, объявив чрезвычайную ситуацию в ряде штатов в связи с возможными разрушениями от сильнейшего, по его словам, за последние 10 лет урагана, и тогда в понедельник можно будет увидеть рост цены барреля черного золота. Но возможно, что и нет, так как «ураганный» фактор, по-видимому, уже учтен в цене.

Гораздо больше, чем ураган, на цену нефти в четверг негативно повлиял вышедший доклад Международного энергетического агентства, в котором агентство, хотя и спрогнозировало цену нефти выше $80 за баррель, но предупредило, что нефтяной рынок вступает в нелегкие времена из-за сокращения поставок нефти на рынок из Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Сегодня, 14 сентября, вечером выйдет еженедельный отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок, но эта новость отразится на цене уже 17 сентября. Таким образом, сегодня цена нефти Brent останется в коридоре в $78−79 за баррель.

Читайте также: Серьезного импульса для роста нефти не ожидается