Серьезного импульса для роста нефти не ожидается

Москва, , 15:07 — REGNUM Последние три недели цена на нефть эталонной марки Brent стремительно росла и достигла отметки $80 за баррель, впервые с мая 2018 года. Сильную поддержку черному золоту в последнее время оказывает значительное увеличение спроса на рынке на 1,4 млн. баррелей, сокращение добычи в Венесуэле до 1,2 млн. баррелей в сутки. Драйвером для подъема до максимальных отметок послужило снижение недельных запасов сырой нефти в США на 5,296 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Василий Свирин.

«Международное энергетическое агентство предупредило о возможности дальнейшего роста цен на нефть из-за снижения поставок черного золота из Ирана и Венесуэллы. Поставки из стран ОПЕК находятся на максимуме последних девти месяцев — 32,63 млн баррелей в сутки. Члены нефтяного картеля продолжают соблюдать соглашение об ограничении добычи нефти. В августе соглашение выполнялось ими на 115%. В тоже время остальные участники сделки наращивают добычу, выполняя соглашение по ее ограничению лишь на 75%. Уже в декабре 2018 года может быть подписано новое долгосрочное соглашение в рамках ОПЕК+, что также толкает нефтяные котировки вверх», — пояснил эксперт.

Поддержку нефтяным ценам могут оказать и данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes, которые ожидаются 14 сентября вечером. С технической точки зрения, цены на нефть эталонной марки Brent, пробили важный психологический уровень сопротивления в $80 за баррель, хотя и не превысили максимальные значения мая 2018 года.

«Наиболее вероятным сценарием представляется незначительное снижение в рамках коррекции до цены $78,35, после чего возобновиться восходящее движение. До конца недели важных событий для серьезного импульса к росту нефти не ожидается. Наиболее вероятно сохранение цены на черное золото в диапазоне $79−80», — полагает Свирин.

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