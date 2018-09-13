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Сотрудники Ryanair готовят новую забастовку в Европе

Экономика

Профсоюзы призывают лидеров европейских государств и Еврокомиссию оказать давление на Ryanair

Сотрудники Ryanair готовят новую забастовку в Европе
Иллюстрация: Airliners.net
Самолёт компании Ryanair

Рим, 13 сентября 2018, 15:26 — REGNUM  Бортпроводники компании Ryanair намерены провести 28 сентября забастовку в пяти европейских странах, сообщает Corriere della Sera в четверг, 13 сентября.

Речь идет об Италии, Бельгии, Голландии, Португалии и Испании. Предполагается, что к забастовке присоединятся пилоты авиакомпании, базирующиеся в Италии.

Представители профсоюза заявили, что работодатель не идет им навстречу в вопросе об улучшении условий труда. Профсоюзные лидеры намерены обратиться к лидерам европейских государств и к Еврокомиссии с призывом оказать давление на Ryanair.

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Представители авиакомпании в свою очередь отметили, что забастовка незначительно скажется на пассажирах, и большинство рейсов будет выполнено вовремя.

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