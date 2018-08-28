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Итальянские пилоты Ryanair подписали первый в истории коллективный договор

Экономика

Это первый коллективный договор с европейскими сотрудниками компании

Итальянские пилоты Ryanair подписали первый в истории коллективный договор
Anna & Michal
Самолеты Ryanair

Рим, 28 августа 2018, 13:55 — REGNUM  После восьми месяцев переговоров пилоты авиакомпании Ryanair, «приписанные» к итальянским аэропортам, подписали первый в истории коллективный договор с компанией, сообщает Italia Oggi во вторник, 28 августа.

Действие договора будет распространяться на 300 пилотов. «За» проголосовало подавляющее большинство, передает издание.

В национальной ассоциации авиапилотов удовлетворены подписанием соглашения, там отмечают, что теперь трудовые договоры будут соответствовать итальянскому законодательству, а сотрудникам будет гарантирована социальная защита.

После подписания договора с сотрудниками Ryanair начнет переговоры с правительством о схеме уплаты налогов в Италии, добавляет издание.

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Экономика Италии
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