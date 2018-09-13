Четверг, 13 Сентября 2018 года
13:41:21 МСК

В сибирском Заполярье открыта нефтяная залежь, сравнимая с месторождением

Экономика

Для её разработки нефтяники применят проверенные решения

В сибирском Заполярье открыта нефтяная залежь, сравнимая с месторождением
Clker-Free-Vector-Images
Нефть

Москва, 13 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  Российские геологи открыли на Западной Мессояхе (Ямало-Ненецкий АО) нефтяную залежь, которая по объему извлекаемых запасов нефти может сравниться с самостоятельным месторождением углеводородов, сообщает 13 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

"Залежь открыта по результатам бурения разведочной скважины, которая дала приток безводной нефти. Кроме того, снят ряд ключевых геологических неопределенностей по структурной модели пласта», — говорится в сообщении.

Геологические запасы залежи специалисты оценили в 85 млн тонн, а извлекаемые запасы — в 26 млн тонн нефти. Таким образом, нефтяникам удалось подтвердить перспективность и экономическую эффективность разработки Западно-Мессояхского лицензионного участка.

Отмечается, что параметры новой залежи соответствуют характеристикам основного нефтеносного пласта разрабатываемого Восточно-Мессояхского месторождения. Поэтому «Мессояханефтегаз» использует на Западном участке проверенные решения — горизонтальное бурение и многоствольное заканчивание скважин.

Читайте также: Объем добычи нефти на месторождениях Уватского проекта достиг 90 млн тонн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить