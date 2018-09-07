Объем добычи нефти на месторождениях Уватского проекта достиг 90 млн тонн

Москва, , 13:31 — REGNUM Накопленный объем добычи нефти на более чем 700 скважинах Уватского проекта достиг 90 млн тонн, сообщает 7 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

Разработкой месторождений в Уватской нефтяной провинции занимается компания «РН-Уватнефтегаз». Суммарная производительность комплекса в настоящее время достигает 27 тысяч тонн нефти в сутки. Повышение производительности добычи предприятию удалось достичь благодаря технологиям конвейерного бурения, операциям гидроразрыва пласта и другим методам.

«С начала текущего года введено в эксплуатацию 54 новых нефтяных скважины, проходка в эксплуатационном бурении составила более 255 тыс. метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью Уватского проекта является охват большого количества мелких разрозненных месторождений нефти и практически полная автономия от централизованной инженерной инфраструктуры — дорог, электроснабжения.

Группа Уватских месторождений расположена в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. Проект является одним из приоритетных в деятельности компании «Роснефть».

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