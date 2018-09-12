Эксперты на ВЭФ-2018 обсудили главные проблемы цифровизации экономики

Владивосток, , 15:56 — REGNUM Нормативно-правовая база сегодняшнего дня не учитывает такого свойства современной экономики, как высокая ценность нематериальных активов, заявил старший вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров на сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока», состоявшейся на площадке Восточного экономического форума — 2018, передает корреспондент ИА REGNUM.

Багров отметил, что подобные вопросы должны «были быть решены еще вчера», но уже сейчас на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ведется законопроектная деятельность в области цифровой экономики. В свою очередь «Норникель» активно поддерживает деятельность этой рабочей группы.

Своим видением ситуации поделился вице-президент РСПП Сергей Мытенков, который рассказал о совместных проектах по цифровизации с участием Сбербанка и государственных органов. В качестве примера он привел проект электронной трудовой книжки.

«Мне кажется, что важный шаг в цифровизации общества — это переход на электронные технологии», — заявил он.

При этом Мытенков отметил и проблемы во внедрении цифровых технологий в экономику. В первую очередь — это проблема с электронно-цифровыми подписями, которые, по его словам, в настоящее время не имеют стандарта. Помимо вопросов безопасности цифровых технологий, Мытенков отметил еще одну проблему:

«Третье — работа с нашим населением: не все готовы переходить на цифровые технологии. Мы проводили опрос в РСПП, порядка 600 компаний приняли участие в опросе. Почти все участники опроса считают свою компанию цифровой, но только 30% понимают, что это такое», — подчеркнул Мытенков.

Проблемы с отсутствием цифрового законодательства отметил и председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Должны мы все прекрасно понимать, что цифровое законодательство пишется с чистого листа, его не только нет в нашей стране, но и вообще во всем мире. Сегодня та сфера экономики, которая как бы в жизни присутствует, но никакими законами не регулируется и не управляется… Все это есть, а законов нигде в мире нет», — заявил он.

По словам Жигарева, раньше отсутствие нормативно-правовой базы для цифровой экономики было плюсом для бизнеса, так как никто эту сферу никак не регулировал. Сейчас же, при развитии технологий и отрасли, отсутствие регулирования создает дополнительные риски. Жигарев подчеркнул, что цифровая экономика носит планетарный характер, и в этом случае необходимо договариваться с парламентариями других стран, чтобы даже согласовать терминологию в этой области.

«У нас сегодня так сложилась внешняя политика, что у нас затруднено общение с коллегами из Западной Европы и США, но замечательно идет контакт с Южной Кореей и Китаем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» советник президента РФ Сергей Глазьев отметил преимущества цифровых национальных валют. По его словам, она открывает большие возможности для государства, так как власть сможет отслеживать транзакции в режиме онлайн, что позволит уберечь целевые деньги от «разворовывания».

Читайте ранее в этом сюжете: Глазьев: Цифровая валюта даст нам огромные возможности

Читайте развитие сюжета: ВЭФ-2018: Киберпреступность создает риски для экономики