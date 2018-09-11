Инфляция в Аргентине в этом году превысит 40%

Буэнос-Айрес, , 14:40 — REGNUM В результате роста инфляции покупательная способность аргентинцев достигла минимума за последние 8 лет, передает телеканал TeleSur 11 сентября.

Согласно отчету Статистического института трудящихся Аргентины, кумулятивная инфляция в текущем году (с января 2018 года) достигла 24,5%, а за последние двенадцать месяцев — 34,1%. Наибольший рост цен коснулся транспортных услуг и продовольствия.

Только за последний месяц цены на продовольствие выросли на 4%, на образование и бытовое оборудование — на 5,4%, на электроэнергию — на 17%. Покупательная способность граждан относительно августа прошлого года упала на 11,7%, а реальная заработная плата на 8,3%.

По прогнозам института, в этом году инфляция превысит 40%, что станет самым высоким показателем с 1991 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года Международный Валютный Фонд (МВФ) подписал соглашение с Аргентиной о выдаче кредита для борьбы с экономическим кризисом в размере $50 млрд. МВФ потребовал от властей Аргентины серьезной корректировки бюджета, что обернулось сокращением 106 тыс. рабочих мест, упразднением половины министерств, сокращением финансирования образования, государственных средств массовой информации, введением высоких экспортных пошлин.

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