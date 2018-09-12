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NOC: атака в Триполи не повлияла на поставки нефти

Экономика

«Производство и ежедневные операции продолжаются на регулярной основе»

Триполи, 12 сентября 2018, 23:09 — REGNUM  Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявляет, что атака против её штаб-квартиры не повлияла на поставки нефти из африканской страны, 12 сентября передает агентство Reuters.

«Национальная нефтяная корпорация заверяет всех граждан, что производство и ежедневные операции продолжаются на регулярной основе», — говорится в заявлении NOC.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября боевики атаковали штаб-квартиру NOC в Триполи. В результате атаки погибли двое человек, 25 человек получили ранения.

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Гражданская война в Ливии
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