NOC: атака в Триполи не повлияла на поставки нефти

Триполи, , 23:09 — REGNUM Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявляет, что атака против её штаб-квартиры не повлияла на поставки нефти из африканской страны, 12 сентября передает агентство Reuters.

«Национальная нефтяная корпорация заверяет всех граждан, что производство и ежедневные операции продолжаются на регулярной основе», — говорится в заявлении NOC.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября боевики атаковали штаб-квартиру NOC в Триполи. В результате атаки погибли двое человек, 25 человек получили ранения.

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