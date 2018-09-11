Франция осудила нападение боевиков на Национальную нефтяную компанию Ливии

Париж, , 15:19 — REGNUM Франция решительно осуждает теракт, совершенный 10 сентября в Триполи в штаб-квартире Национальной нефтяной компании, в результате которого погибли двое человек и десять ранены, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

МИД Франции выразил соболезнования семьям и близким погибших.

«Нападение на Национальную нефтяную корпорацию — это покушение на суверенитет Ливии и ее контроль над нефтяными ресурсами, которые являются общим благом всех ливийцев. Этот теракт является целенаправленным», — говорится в заявлении МИД.

Франция будет и впредь поддерживать усилия правительства Ливии и Организации Объединенных Наций, с тем чтобы страна смогла восстановить стабильность посредством продолжения политического процесса и организации выборов к концу года в соответствии с планом действий специального представителя Генерального секретаря ООН Гасана Саламе.

Напомним, ливийские лидеры согласились провести выборы в стране 10 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции провел телефонный разговор с генсеком ООН по Ливии