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Гуахардо: Мексика готова к двусторонней сделке с США вместо НАФТА

Экономика

Правительство «не ожидает, но не может исключать» провала переговоров в Вашингтоне

Гуахардо: Мексика готова к двусторонней сделке с США вместо НАФТА
Ильдефонсо Гуахардо

Мехико, 12 сентября 2018, 20:01 — REGNUM  Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что страна готова к двусторонней сделке с США вместо НАФТА — в случае, если переговоры США и Канады не увенчаются успехом, 12 сентября передает агентство Reuters.

По словам Гуахардо, правительство Мексики «не ожидает, но не может исключать» провала переговоров в Вашингтоне, вследствие чего «Мексике необходимо будет сделать следующий шаг — перейти к двустороннему соглашению, если это потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Вашингтоне продолжились переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли между представителями Канады и США. Переговоры считаются «окончательными».

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