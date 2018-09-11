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Конструктивно, позитивно, как всегда: МИД Канады о переговорах по НАФТА

Экономика

США и Канада продолжают переговоры

Конструктивно, позитивно, как всегда: МИД Канады о переговорах по НАФТА
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Вашингтон, 11 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  Глава МИД Канады и Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер продолжили переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли в Вашингтоне, 11 сентября передает агентство Reuters.

Комментируя продолжение переговоров, Фриланд сообщила, что в выходные они с Лайтхайзером «продолжали общаться» и их разговоры «продолжили быть конструктивными и позитивными».

Как сообщало ИА REGNUM, текущие переговоры по НАФТА между Канадой и США считаются «окончательными» — в случае, если сторонам не удастся достичь договоренностей, президент США Дональд Трамп обещает выйти из НАФТА и перейти к двустороннему соглашению с Мексикой.

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