HSBC: нефть может подняться до $100 за баррель

Сингапур, , 17:06 — REGNUM Эксперты глобальной финансовой корпорации HSBC «видят риски» поднятия цены на нефть марки Brent до $100 за баррель, 12 сентября передает агентство Reuters.

«Хотя мы пока не прогнозируем, что Brent вырастет до 100 долларов за баррель, мы видим реальные риски этого. Тот факт, что уже требуется гораздо больше поставок от таких стран, как Саудовская Аравия, и низкий уровень оставшихся резервных мощностей, делают глобальный рынок крайне уязвимым», — заявил журналистам представитель HSBC Гордон Грей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября мировые цены на нефть начали активный рост, нефть марки Brent вплотную приблизилась к «символическим» $80 за баррель.

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